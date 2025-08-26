Forsvareren til tidligere Frosta-lege: Arne Bye sier han er utsatt for grov vold i fengselet

– Bye ønsker referatforbud. Han har opplevd og erfart at hans «siterte» uttalelser har medført ubehagelige opplevelser i fengselet. Han har blitt utsatt for grov vold, og hvor det har vært nødvendig med helsetilsyn, sier forsvarer Frode Wisth til Adresseavisen.

Den 55 år gamle tidligere kommuneoverlegen fra Frosta ble i juni dømt til 21 års fengsel for 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk av stilling for å oppnå seksuell omgang med pasienter. I dag fremstilles han for en femte periode i varetekt.

Direktør Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel sier til Adresseavisen at han bekrefter hendelsen:

– Vi tar det på alvor. Vi har ivaretatt sikkerheten til Bye etter beste evne, men vi kan aldri gi noen hundre prosent garanti når innsatte er sammen og i nærheten av hverandre.

Bye har forklart at han i forbindelse med en lufting med ledsager i fengselet ble slått ned og fikk skader i nakke, ribbeinsbrudd og hudskader, skriver Adresseavisen.

Advokat Victoria Westrum, som forsvarer mannen siktet for volden mot Bye, kommenterer:

– Saken er under etterforskning, og min klient er ikke avhørt.

Byes forsvarer uttrykker bekymring for at volden kan være knyttet til medieomtale av saken, og frykter at Bye ikke vil tørre å uttale seg fritt i retten hvis referatforbudet oppheves. Mediene fikk imidlertid medhold i å oppheve referatforbudet.

Påtalemyndigheten ønsker Bye varetektsfengslet fram til den planlagte ankesaken i Frostating lagmannsrett 27. oktober, mens Bye selv ber om å bli løslatt.

