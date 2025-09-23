Første intervju etter ny bok: – Harris vet at det er laber interesse for henne nå 

Tidligere presidentkandidat Kamala Harris ga ut boka «107 dager» i natt, hun svarte på kritikken fra utdragene i et intervju samme dag. Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB

– Memoarer er en etablert sjanger som lar toppolitikere forme ettermælet sitt og gir dem ny aktualitet, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde om den nyutgitte boka til Kamala Harris.

Tidligere denne måneden har utdrag fra boken vekket reaksjoner blant demokratiske partikollegaer.

USA-forsker Hilmar Mjelde sier til Dagsavisen at Harris og boka føyer seg i rekken av toppolitikere som tjener millioner av dollar på slike memoarer som vil «si alt» og «hva som egentlig skjedde».