Første intervju etter ny bok: – Harris vet at det er laber interesse for henne nå
Boka gjør partikollegaene urolige, men spørsmålet om Kamala Harris stiller til gjenvalg er fortsatt ubesvart.
Tidligere presidentkandidat Kamala Harris ga ut boka «107 dager» i natt, hun svarte på kritikken fra utdragene i et intervju samme dag.
Foto: Jacquelyn Martin/AP/NTB
Verden
– Memoarer er en etablert sjanger som lar toppolitikere forme ettermælet sitt og gir dem ny aktualitet, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde om den nyutgitte boka til Kamala Harris.
Tidligere denne måneden har utdrag fra boken vekket reaksjoner blant demokratiske partikollegaer.
USA-forsker Hilmar Mjelde sier til Dagsavisen at Harris og boka føyer seg i rekken av toppolitikere som tjener millioner av dollar på slike memoarer som vil «si alt» og «hva som egentlig skjedde».