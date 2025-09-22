Forstaden som forsvant

I dag er det lite annet enn navnet Hammersborgkvartalet som minner om bydelen som en gang lå her. Regjeringskvartalet ble bygget i flere runder fra slutten av 1800-tallet og til 1950-tallet. Nå er det nye regjeringskvartalet er et av de største norske byggeprosjektene noensinne og skal avsluttes i 2029. På Hammersborg i dag finnes den svenske Margaretakyrkan fra 1925, den gamle hovedfilialen for Deichmanske bibliotek fra 1933 og OBOS-bygget med adresse Hammersborg torg.

Demonstrasjonen mot rivinga av Hammersborg skole ble møtt av ridende politi i 1976. Sverre Heiberg, Oslo Museum

Hammersborg var forstad utenfor den lille borgerbyen Christiania da bygrensa lå i Grensen, fra 1794 på byens grunn. Viltvoksende gater, lafta- og bindingsverkshus ble bygget som et villniss langs smug og smalganger. Hammersborg torg med den flotte løkkebygningen Sorgenfri og Trefoldighetskirkas grønne kobberkuppel bak har vært et yndet motiv for mange malere og fotografer. Kristiania-maleren Johannes von Ditten og andre malere sto i bakken ved Nedre Hammersborg gate 8 og malte vakre Hammersborg. Ikke uten grunn ble området kalt Norges Montmartre etter den populære bydelen i Paris fylt av kjente malere fra andre halvdel av 1800-tallet.

Kanten 3 B på Hammersborg ca. 1910. Gata Kanten forsvant da området ble sanert på 1920-tallet. To av bygningene fra Kanten er i dag på Norsk Folkemuseum. Kanten 1B er et panelt forstadshus fra 1700-tallet, som ble revet i 1924, mens Kanten 3B er et toetasjes hus i bindingsverk som ble oppført omkring 1800, og revet i 1922. Oslo Museum

Men der Hammersborg var elsket for sin skjønnhet, var forstaden også hatet. «Det er ikke meget igjen av det gamle Hammersborg, og ingen behøver vel i grunnen være lei for det», skrev Sigurd Heistad i 1971. Han hadde selv vokst opp på Hammersborg.

Henrik Ibsens begravelse passerer Hospitalgata på Hammersborg 1. juni 1906. Anders B. Wilse, Oslo Museum

Hammersborg anno 1910 lå innenfor Hospitalgata, Akersgata med Trefoldighetskirka, Schandorfsbakken, Krist kirkegård som da lå helt ned til Møllergata og bort til Hospitalsgata. Innenfor dette området lå Øvre og Nedre Hammersborggate, Smedgangen, Grensegata, Snekkergangen, Berggata, Kanten, Kirkegårdgangen og Maschmannsgata. I hjertet lå Hammersborg torg.

Mange navn fant aldri plass på offisielle kart. Den bratte bakken fra Nedre Hammersborggate, hvor hjelpefengsel for kvinner lå, til Sorgenfri ble kalt Kokkebakken. Skraphandler Lie holdt til på Hammersborg torg 2. Bua hans ble kalt Fillebua eller Onkel Toms hytte. Det smale veifaret parallelt med Kokkebakken ble kalt Jødetranga etter noen av stedets jødiske familier. De fleste husene hadde på folkemunne heller ikke gatenummer, men navn som Strykekjerringa, Katt-Hansa og Kjøttkak-Olsa. Her var Slottet, og i Fjøset var det avholdskafé. I ytterkanten mot Deichmans gate ligger fortsatt rester av Krist kirkegård, opprinnelig kirkegård for Akershus festning og fra 1654 pestkirkegård.

Byggetomt på Hammersborg torg 3 i 1962. St. Edmund's Church i Møllergata i bakgrunnen. Oslo Museum

Allerede 1822 var det planer om å rive Hammersborg og bygge ny kongebolig, som ikke ble noe av. I 1841 ble det planlagt nytt rådhus her. Da Trefoldighetskirken, «Hammersborg-katedralen», ble bygget mellom Akersgata og Sorgenfri i 1850 ble gamle hus revet. I 1874 kjøpte kommunen tomter i Kanten, Hammersborg torg, Nedre Hammersborggate og Hospitalgata for å bygge det planlagte rådhuset her. Planene kom til arkitektkonkurransen, men så falt blikket på Vika hvor rådhuset senere ble bygget. Kommunens administrasjonsbygg ble lagt til Dittenkomplekset i Akersgata.

En gruppe kvinner og barn foran et bindingsverkshus på Kanten på Hammersborg ca. 1915. Johannes Markus Holmsen, Oslo Museum

Kommunen kjøpte løkkeiendommen Sorgenfri i 1849. Det herskapelige huset fra 1812 ble gjort om til sykehus for venerisk syke og fikk kallenavnet «Fila». I 1915 tok sogneprest Alfred Eriksen til orde for riving av det han mente var rønner og skitne smug på Hammersborg. Han mente slummen var skadelig i «moralsk og i racehygienisk henseende». Slumhatet var ikke bare rettet mot de dårlige forholdene der, men mot menneskene som bodde der. I 1921 startet sanering av store deler av Hammersborg. Motstemmene forsvarte bydelen, og mente det maleriske strøket besto av idylliske krinkelkroker, ikke skitne smug. Et bindingsverkshus fra ca. 1800 fra Kanten 3b ble revet i 1922 og ført til Norsk Folkemuseum på Bygdøy. I dag er det et unikt minne fra en bydel som i dag er tapt.

