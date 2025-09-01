Forskergruppen IAGS: Israel begår folkemord

Israel er blant annet blitt anklaget for å bruke sult som våpen i krigen, og i august ble det erklært hungersnød i Gaza by, Her holder Islam Qudeih sin alvorlig underernærte datter Shamm, som er to år gammel. Bildet ble tatt på Nasser-sykehuset i Khan Younis 9. august. Journalisten som tok bildet, er senere blitt drept i et israelsk angrep. Mariam Dagga / AQP / NTB

Gruppen vedtok mandag en resolusjon som slår fast at den israelske regjeringen «har begått systematiske og omfattende forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og folkemord, inkludert vilkårlige og bevisste angrep på sivile og sivil infrastruktur».

IAGS regnes som den fremste organisasjonen i verden når det gjelder kunnskap og forskning på folkemord. Den har 500 medlemmer og av disse stemte 86 prosent for resolusjonen.

– Oppfyller juridisk definisjon

Her fastslås det at de juridiske kriteriene er oppfylt for at Israels politikk og handlinger på Gazastripen kan defineres som et folkemord i henhold til artikkel 2 i FNs folkemordkonvensjon.

Annonse

Det israelske utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommentert resolusjonen.

Siden IAGS ble stiftet i 1994 har gruppen vedtatt ni resolusjoner der enten historiske hendelser eller pågående handlinger er definert som folkemord.

Krigen på Gazastripen har snart pågått i to år, og er nylig blitt trappet ytterligere opp. Minst 63.000 palestinere av en befolkning på 2,3 millioner er drept, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Mesteparten av infrastrukturen og bygningene er enten lagt i grus eller påført store skader. Nesten hele befolkningen er fordrevet minst en gang, og flere israelske ministre har tatt til orde for å fordrive hele befolkningen ut av Gazastripen.

Annonse

Krav fra 500 FN-ansatte

I forrige uke krevde 500 FN-ansatte at FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk erklærer at det pågår folkemord i Gaza.

I et brev til FNs menneskerettskontor skriver de at de juridiske kriteriene for folkemord er oppfylt.

– Å unnlate å fordømme et pågående folkemord undergraver troverdigheten til FN og selve systemet for menneskerettigheter, står det i brevet.

Annonse

Israel erklærte krig mot Hamas etter at rundt 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker bortført da Hamas og Islamsk jihad gikk til angrep på Sør-Israel 7. oktober 2023.