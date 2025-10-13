Forskere slår alarm om tropiske korallrev

Den omfattende rapporten ble lagt fram mandag og kommer i forkant av klimatoppmøtet COP30 i Brasil. Over 100 forskere har bidratt.

Det er første gang forskere har erklært at jorden sannsynligvis har nådd et såkalt «vippepunkt» – en endring som kan utløse massive og ofte varige forandringer i naturen, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Dessverre er vi nå nesten sikre på at vi har passert ett av disse vippepunktene for varmt vann eller tropiske korallrev, sier Tim Lenton, klima- og jordsystemforsker ved Universitetet i Exeter i Storbritannia og hovedforfatter bak rapporten.

– Koralldød uten sidestykke

Annonse

Konklusjonen støttes av faktiske observasjoner av koralldød uten sidestykke i tropiske rev siden den første omfattende vurderingen av vippepunkt-vitenskapen ble publisert i 2023, ifølge forfatterne.

I årene som fulgte, har havtemperaturene steget til historisk høye nivåer, og den største og mest intense korallblekingen som noen gang er observert, har spredt seg til mer enn 80 prosent av verdens rev.

Forståelsen av det såkalte vippepunktet har blitt bedre siden forrige rapport, ifølge forfatterne, noe som gjør at en med større sikkerhet kan anslå når et slikt punkt kan utløse en dominoeffekt av katastrofale og ofte irreversible ødeleggelser.

WWF: Svært alarmerende

Annonse

Funnene i rapporten er svært alarmerende, mener generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond i Norge.

– Vi nærmer oss raskt flere vippepunkter som kan forandre vår verden, med ødeleggende konsekvenser for både mennesker og natur, sier hun i en uttalelse til NTB.

Når COP30-forhandlingene starter, er det avgjørende at alle parter forstår alvoret i situasjonen, sier Andaur.

– Verdenssamfunnet må ha en tydelig plan for utfasing av kull, olje og gass og oppskalering av fornybar energi. Det gjelder i høyeste grad også Norge som har en unik posisjon til å lede an i den grønne omstillingen. Det betyr at vi må si nei til ny oljeleting, sier WWF-toppen.