Forskere avdekker mulig nøkkel til alzheimer

Forskere har funnet cellefeil i hjernen som kan ha sammenheng med utviklingen av Alzheimers sykdom. Foto: David Duprey / AP / NTB

– Oppdagelsen kan føre til bedre forståelse og på sikt bedre behandling av alzheimer, sier førsteamanuensis Kristian Juul-Madsen fra Institutt for biomedisin ved Aarhus universitet.

Forskerne har avdekket en svikt i produksjonen mikroskopiske partikler som er viktige for cellekommunikasjon, i celler disponert for alzheimers.

– Vi har identifisert en mangel i både produksjonen og kvaliteten av eksosomer i celler som vi vet er disponert for alzheimer, forklarer Juul-Madsen.

Studien viser at proteinfeilen kan være avgjørende for fremtidig alzheimerforskning.

– Det er snakk om små partikler fra hjerneceller som er viktige for hjernens helse, forklarer forskeren.

Nasjonalt senter for aldring og helse i Norge oppgir at rundt 35.000 mennesker her i landet vil ha utviklet demenssykdom i 2030, mens tallet beregnes å være 56.000 hvert år innen 2050.

Oppdagelsen hos de danske forskerne kan føre til nye måter å behandle alzheimer på ved å øke produksjonen av disse partiklene. Studien er publisert i tidsskriftet « Alzheimer's & Dementia ».