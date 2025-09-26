Forsker ut mot Nato-sjefens utspill

Nato-sjef Mark Rutte støtter USAs president Donald Trump som mener Nato-land kan skyte ned russiske fly og helikoptre i alliansens luftrom hvis nødvendig, skriver NTB.

– Hvis det er nødvendig. Så er jeg helt enig med president Trump her, sier Rutte i Fox News- programmet «Fox & Friends».

Utspillet kommer etter det som antas å være flere russiske krenkelser av luftrommet til Nato-land den siste tiden.

Skeptisk forsker

– Med forbehold om at jeg ikke har lest ordlyden i Ruttes nye uttalelser, indikerte han en litt annen linje for noen dager siden, nemlig at Nato måtte være tilbakeholdne og vurdere situasjonen nøye, sier Julie Wilhelmsen til Dagsavisen.

Hun er Russland-forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

– Vi kan bare notere oss at i møte med Trumps utspill sier han nå tilsynelatende noe annet.

Hun tror det kan være et tegn på at Nato er i en vanskelig situasjon.

– Deres aller sterkeste medlem, USA, har sådd tvil om sin forpliktelse i alliansen. Å snakke Trump etter munnen kan være en strategi for å holde alliansen samlet.