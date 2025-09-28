Forsker tror Trump vil ha ettpartistat

USAs president Donald Trump har tatt USA i en mer autoritær retning. Foto: Mandel Ngan/AFP/NTB

Mange har fått smake USAs president Donald Trumps hevn etter at han kom tilbake til makten 20. januar i år.

Etter drapet på Maga-aktivisten Charlie Kirk 10. september, varslet Trump represalier mot grupper på venstresiden.

Allerede før drapet, kalte Trumps sikkerhetsrådgiver Stephen Miller opposisjonspartiet Demokratene «en innenlandsk ekstremistorganisasjon».