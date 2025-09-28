Forsker tror Trump vil ha ettpartistat

Professor Randall James Stephens mener den politiske forfølgelsen har tatt fullstendig av i USA.

USAs president Donald Trump har tatt USA i en mer autoritær retning.

Kenneth Lia Solberg
Journalist
Publisert

Mange har fått smake USAs president Donald Trumps hevn etter at han kom tilbake til makten 20. januar i år. 

Etter drapet på Maga-aktivisten Charlie Kirk 10. september, varslet Trump represalier mot grupper på venstresiden. 

Allerede før drapet, kalte Trumps sikkerhetsrådgiver Stephen Miller opposisjonspartiet Demokratene «en innenlandsk ekstremistorganisasjon».

