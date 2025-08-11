Forsker slår alarm: Vi mister kontakt med naturen

På to hundre år har tilknytningen vår til naturen falt med 60 prosent. Forskerne advarer om konsekvenser for både klima og psykisk helse.

Foreldre viderefører mindre og mindre interesse for naturen til barna sine.

Verden

Journalist
Publisert

En ny britisk studie viser at menneskers følelsesmessige tilknytning til naturen har stupt med over 60 prosent siden 1800-tallet. Studien, publisert i tidsskriftet Earth, bygger på historiske data og en avansert datamodell som sporer utviklingen de siste to hundre årene.

Årsakene er blant annet urbanisering og annerledes barneoppdragelse enn før, ifølge studien.

Forskeren bak prosjektet, professor Miles Richardson ved University of Derby i Storbritannia, mener funnet er alarmerende:

