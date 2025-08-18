Forsker om møtet mellom Trump og Zelenskyj: Tviler på gjennombrudd

– Det kommer ingen gjennombrudd, men kanskje de kan bli enige om konturene for en videre prosess, inkludert et direkte møte mellom Putin og Zelenskyj, sier sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har lenge vært tydelig på at han er klar for å møte Russlands president Vladimir Putin, men Putin har sagt at et slikt møte bare kan skje mot slutten av en eventuell fredsprosess.

Sist Zelenskyj møtte Trump i Det hvite hus, ble han nærmest utskjelt av både Trump selv og visepresident J.D. Vance. Anklagene gikk blant annet ut på at Zelenskyj var utakknemlig. Siden har de to tilsynelatende fått et bedre forhold.

Fordel med ryggdekning

Mandagens møtet skal etter planen starte klokka 19 norsk tid.

Denne gangen har Zelenskyj med seg støtte i form av flere europeiske ledere, deriblant Nato-sjef Mark Rutte, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer. Ledere fra Tyskland, Italia og Finland er også med, samt EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, ifølge kalenderen til Det hvite hus.

– Jeg vil tro at stemningen kanskje blir en annen enn på møtet i februar. Og så er det selvfølgelig en fordel for Zelenskyj at han har ryggdekning med flere tunge europeiske ledere som langt på vei deler hans syn på hvordan man stanser krigen, sier Åtland.

– Så jeg tror han står sterkere overfor Trump enn han ville gjort dersom han møtte ham på tomannshånd.

Ifølge CNN ønsker imidlertid Trump å ha et møte med bare Zelenskyj før de europeiske lederne slipper til.

– Må avsluttes raskt og pålitelig

Da Zelenskyj ankom Washington søndag kveld, publiserte han straks et innlegg i sosiale medier.

– Vi deler et sterkt ønske om å få slutt på denne krigen raskt og på en pålitelig måte, skriver Zelenskyj i et innlegg på X.

Han har tidligere avvist å avstå russisk-okkuperte områder til Russland som del av en fredsavtale. I forkant av mandagens møte har han imidlertid sagt at eventuelle fredsforhandlinger bør ta utgangspunkt i de nåværende frontlinjene.

– Vi trenger ekte forhandlinger, noe som betyr at vi kan begynne der frontlinjen er nå, sa Zelenskyj søndag.

Han la til at europeiske ledere støtter dette.

– Uaktuelt å gi Krim tilbake

Også Trump har publisert et innlegg før møtet.

– Ukrainas president Zelenskyj kan avslutte krigen med Russland nesten umiddelbart, hvis han vil det, eller han kan fortsette å kjempe, skriver Trump i et innlegg på Truth Social natt til mandag.

Han skriver også at det er uaktuelt for Ukraina både å få tilbake Krim-halvøya og bli Nato-medlem.

– Husk hvordan det startet. Ingen tilbakeføring av Krim som Obama ga bort (tolv år siden, og uten at et skudd ble avfyrt!), og IKKE NOE NATO-MEDLEMSKAP FOR UKRAINA. Noen ting endrer seg aldri, avslutter Trump, med tre utropstegn.

Russland vil ha fire fylker

USAs tidligere president Barack Obama er blitt kritisert for ikke å ha reagert sterkere da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014. USA og Europa innførte sanksjoner, men uten at dette svekket Russland på en slik måte at det forhindret invasjonen åtte år senere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøkte også Donald Trump i Det hvite hus i februar, men møtet gikk ikke spesielt bra. Arkivfoto: Ben Curtis / AP / NTB NTB

Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina i februar 2022, har Putin også erklært fire ukrainske fylker som russiske. I dag okkuperer russiske styrker nesten hele Luhansk, mesteparten av Donetsk samt store deler av Zaporizjzja og Kherson, og Putin krever full kontroll over disse.

Kollektiv beskyttelse?

Mandagens møte finner sted få dager etter at Zelenskyj møtte Putin i Alaska. Etter møtet har Trump sagt at han snakket med Putin om muligheten for en slags kollektiv beskyttelse av Ukraina, men uten at det skjer innenfor rammene av Nato.

Frankrikes president Emmanuel Macron har uttalt at europeiske ledere kommer til å spørre Trump om hvor langt USA er villig til å strekke seg når det gjelder sikkerhetsgarantier for Ukraina.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på et digitalt møte med andre europeiske ledere søndag. Her deltok også statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Philippe Magoni / AP / NTB

Zelenskyj har gjentatte ganger sagt at USA må gi Ukraina sikkerhetsgarantier i forbindelse med en eventuell fredsavtale med Russland. Søndag sa han at de sikkerhetsgarantiene som USA har tilbudt Ukraina, er historiske, men uten å komme innpå hva de innebærer.

– Europeerne vil være med

Åtland tror Europa-toppene har blitt med på møtet for å forsøke å bli med i den pågående diplomatiske prosessen for fred.

– Møtet i Alaska satte de europeiske stormaktene litt i et dilemma ved at Trump og Putin satte seg i førersetet. Da har europeerne to alternativer: enten etablere en egen prosess uten USA eller å bli med på den USA og Russland har startet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var søndag med på et digitalt møte med Zelenskyj og en rekke andre europeiske ledere. Mandag morgen tar han til orde for at presset mot Russland må øke.

– Det er viktig å styrke samarbeidet om sikkerhetsgarantier. Presset på Russland må øke, skriver Støre på meldingstjenesten X.

Her understreker han også at det ikke kan forhandles om Ukraina uten at Ukraina selv deltar.

– Vi står samlet i vår støtte til Ukraina, skriver Støre i innlegget, som er skrevet på engelsk.