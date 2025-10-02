Forsinket trikk til Rikshospitalet

Anleggsarbeidet på nye Rikshospitalet gir buss for trikk til langt ut i 2026. Thomas Fure / NTB

– Vi vil sterkt beklage belastningen buss for trikk gir for de reisende og naboer til anleggsplassene, sier prosjektdirektør Per Bjørnar Børresen i Helse sør-øst til Avisa Oslo.

Strekningen skulle egentlig ha åpnet i januar 2025, men er forsinket med minst ett år til anslagsvis januar 2026. Årsaken er feil i plasseringen av master for de strømførende ledningene til trikken.

Byggearbeider for å utvide sykehuset gjør at det må kjøres buss for trikk på siste del av linjen fra John Colletts plass og opp til Rikshospitalet.

Kontrakten for buss for trikk har en verdi på 31,1 millioner kroner. Helse sør-øst finansierer ordningen i forbindelse med byggingen av nye Rikshospitalet.

