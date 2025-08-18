Fornøyd Zelenskyj etter Trump-møte: – Veldig god samtale

Volodymyr Zelenskyj åpner for et møte med Russland og USA. Alex Brandon / AP / NTB

– Vi snakket om veldig viktige temaer. For det første snakket vi om sikkerhetsgarantier, sa Zelenskyj etter møtet mellom de to lederne.

Han sa videre at det var viktig at USA var så tydelige i spørsmålet om nettopp sikkerhetsgarantier.

Villig til å diskutere territorium

Zelenskyj bekreftet også at han var villig til å diskutere spørsmål om territorium i møte med Russlands president Vladimir Putin og Donald Trump.

Overfor pressen beskrev den ukrainske presidenten møtet med Trump og de andre europeiske lederne som en suksess.

– Vi er glad for at vi er så samlet her i dag.

Trump: Russland vil godta sikkerhetsgarantier



Russlands president Vladimir Putin godtar at det må bli sikkerhetsgarantier for Ukraina, ifølge Donald Trump.

Da han tok imot europeiske ledere og Ukrainas president til samtaler i Det hvite hus mandag, sa president Donald Trump at spørsmålet om sikkerhetsgarantier er viktig å vurdere.

– Hvem skal gjøre det? I bunn og grunn er jeg optimistisk til at vi kollektivt kan komme fram til en avtale som vil forhindre enhver fremtidig aggresjon mot Ukraina, og jeg tror faktisk at det ikke blir det, sa Trump.