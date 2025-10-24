– Fellesnevneren for det det jobbes med nå, er digitale spor. Det er å forsøke, i den grad det er mulig, å identifisere medvirkere og potensielle bakmenn for disse sakene, sier politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Det var like før midnatt 6. oktober at en håndgranat som ble kastet mot en restaurant på Strømmen forårsaket en eksplosjon. Ingen personer ble skadet, men restauranten fikk store skader.

To gutter på 15 og 16 år fra Oslo er siktet for å ha deltatt i angrepet.

15-åringen har erkjent å ha kastet granaten, men nekter straffskyld. Politiet mener 16-åringen hadde en medvirkende rolle selv om han ikke var på stedet.

Fredag formiddag ble gutten fremstilt for to nye uker i varetekt. Braathen opplyser til NTB at fengslingen ble forlenget i to nye uker på bakgrunn av bevisforspillelsesfare.

Den medsiktede 16-åringen satt varetektsfengslet i ungdomsfengsel i kun ett døgn, før han ble løslatt for å gi plass til 15-åringen.

– Vi frykter at viktige spor har gått tapt. Det er kjempebeklagelig, sier politiadvokaten til Romerikes Blad.

Han sier at politiet har tanker og hypoteser om når og hvem som overleverte håndgranaten til 15-åringen, men at de holder flere muligheter åpne.