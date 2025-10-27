Aschehoug og Marius Borg Høibys forsvarere skal møtes i retten om utgivelsen av boka «Hvite striper, sorte får». Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Vi har fått beskjed fra Oslo tingrett om at det vil bli kalt inn til rettsmøte neste uke, skriver Live Fedog Thorsen, forlagssjef for sakprosa i Aschehoug, i en SMS til VG.

Stridens kjerne er utgivelsen av boka «Hvite striper, sorte får», som handler om sakene rundt kronprinsessens eldste sønn Marius Borg Høiby.

Forlaget mener boka har stor offentlig interesse, mens Høibys forsvarere mener den er «invaderende, for dårlig researchet og uetterrettelig», ifølge avisen.

Etter at boka kom for salg 20. oktober, har den fått mye kritikk. Forlaget har selv erkjent at den inneholder feil. Fredag sendte Høibys forsvarere en begjæring om midlertidig forføyning til retten med påstand om å stoppe boka.

Forsvarerne oppgir tre hovedgrunner til at de mener den må trekkes fra markedet: Forsiden, omtale av salg av kokain på Karl Johan, og omtale av vinkjelleren og tyveri av sølvtøy på Skaugum.

Aschehoug mener det helt klart ikke er grunnlag for å stanse boka umiddelbart.

– Å forsøke å kneble en slik utgivelse er dypt problematisk, sier Fedog Thorsen til VG.

Partene skal møtes til en muntlig forhandling. Det er foreløpig ikke satt opp tid for rettsmøtet.