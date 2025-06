Forbrukerrådet vil ha fire solkremer fjernet fra markedet

Forbrukerrådet er tydelige på at man skal kunne stole på at en solkrem faktisk gir den beskyttelsen som er lovet på pakken. Berit Roald / NTB

Forbrukerrådet har gjennomført en solkremtest for 2025, der 29 solkremer er vurdert basert på faktor, ingredienser og brukervennlighet.

– Vi fant fire solkremer som ikke holdt den lovede solfaktoren. Dette varsler vi Mattilsynet om og ber om at de trekkes fra markedet, skriver Forbrukerrådet i en epost til NTB.

De fire solkremene selges som faktor 50, men viste seg å ha lavere faktor enn det.

– Man skal kunne stole på at en solkrem faktisk gir den beskyttelsen som er lovet på pakken. Derfor forventer vi et omsetningsforbud for disse produktene inntil feilen er rettet, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket i omtalen av testen.

De fire kremene Mattilsynet er varslet om, er Vichy Capital soleil crème onctueuse protectrice (målt faktor: 23), Nivea Sun UV Face Sensitive (målt faktor: 33), Biotherm Waterlover face sunscreen (målt faktor: 35) og Rituals Invisible sun protection face cream (målt faktor 45).

Disse produktene har fått rødt, surt fjes i testen.

Forbrukerrådet understreker at det finnes mange gode valg for den som skal ut i sola, og gir grønt smilefjes til ti av de 29 solkremene i testen.