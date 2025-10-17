Mange banker har tilnærmet nullrente på depositumskontoer til leietakere, noe som kan gjøre at de går glipp av avkastning. Forbrukerrådet varsler klager på flere banker. FOTO: Vegard Grøtt / NTB

Hos 24 av 52 banker som DN har sjekket, var rentesatsen på depositumskontoene på 0,1 prosent eller mindre. 17 av disse hadde nullrente.

– Vi ser at flere banker har en innskuddsrente på depositumskontoen på null eller nær null. Vi mener det er feil, og ikke i tråd med lovverket, sier fagsjef Guro Sollien Eriksrud til avisa.

I husleielovens avsnitt om depositum heter det at det skal «settes på særskilt konto i leierens navn med vanlige rentevilkår».

– Formålet er ifølge lovforarbeidene å sikre leietakeren «normal avkastning» på innskuddet. Renten må derfor omtrent tilsvare en innskuddskonto med uttaksbegrensninger, og ikke en brukskonto uten renter, sier Eriksrud. DN har regnet seg fram til at et typisk depositum for leietakere i Oslo kan ligge på rundt 60.000 kroner.

Annonse

Eriksrud sier at Forbrukerrådet har besluttet å klage inn flere banker til Forbrukertilsynet.