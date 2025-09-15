Forbrukerøkonom: Derfor velger jeg «Norgespris»
Forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 mener fastprisavtalen «Norgespris» gir folk flest den forutsigbarheten de trenger. – Jeg vil selv binde strømmen nå, sier han.
Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1.
Foto: Marte Garmann
Navn i nyhetene
Hei, kort forklart. Hva er egentlig «Norgespris» på strøm?
– «Norgespris» er en fastprisavtale på strøm, som gir 40 øre (50 øre inkludert moms) per kilowattime. Bindingstiden er fra 1. oktober 2025 til 31.
desember 2026. Det blir litt som å binde renta på boliglånet: Uavhengig av svingninger i
markedet vet du hva du skal betale. Avgifter og nettleie kommer i tillegg, og
når du velger «Norgespris» forsvinner strømstøtten.
Hvorfor bør man, eller ikke, velge «Norgespris» nå?