Forbrukerøkonom: Derfor velger jeg «Norgespris»

Hei, kort forklart. Hva er egentlig «Norgespris» på strøm?

– «Norgespris» er en fastprisavtale på strøm, som gir 40 øre (50 øre inkludert moms) per kilowattime. Bindingstiden er fra 1. oktober 2025 til 31. desember 2026. Det blir litt som å binde renta på boliglånet: Uavhengig av svingninger i markedet vet du hva du skal betale. Avgifter og nettleie kommer i tillegg, og når du velger «Norgespris» forsvinner strømstøtten.

Hvorfor bør man, eller ikke, velge «Norgespris» nå?