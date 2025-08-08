For tillitsvalgte Torill er privatisering den store skrekken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!



– Vi som ansatte ser på privatisering som den store skrekken, både for oss og beboerne. Det blir ikke flere hender. Det er ikke lommeboka di som skal avgjøre hvilket tilbud du får, sier Torill Halvorsen til Dagsavisen.

Hun er tillitsvalgt ved sykehjemmet Nordseterhjemmet på Nordstrand. Hun anser privatisering av sykehjem som problematisk og sier at de ansatte kjenner på konsekvensene når budsjettene strammes inn. Aktivitetstilbud kuttes, og usikkerheten rundt trygghetstilbudet og dagsenteret henger ofte over dem.