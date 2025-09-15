Folkevalgte Idilia melder seg ut av Rødt i protest etter Kaur-exit

Folkevalgt for Rødt, Idilia Guerra, i lokallag St. Hanshaugen har meldt seg ut av partiet i protest. Tekstutdragene er hentet fra hennes egen Facebook-side. FOTO: Privat/faksimile

– Jeg har meldt meg ut av Rødt i protest på den meget dårlige behandlingen av Amrit Kaur. Jeg er sterk motstander av autoritære ledere og etter mitt syn har Rødt-leder Martinussen taklet situasjonen på en dårlig måte.



Det sier Idilia Guerra til Dagsavisen og legger til: