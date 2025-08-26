Folkevalgte i Ap vil at partiet skal regjere alene

Ap-folkevalgte vil lukke døren for SV og Sp. Paul S. Amundsen / NTB

– Vi vil ha en rødgrønn regjering etter valget, det siste landet trenger er høyresidens politikk for økte forskjeller, sier SV-leder Kirsti Bergstø til VG.

SVs ønske faller for døve ører hos Arbeiderpartiet. En ny undersøkelse utført av NorgesBarometeret viser at 80 prosent av Arbeiderpartiets folkevalgte ønsker at partiet skal fortsette å styre landet alene etter valget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte nylig at han ser for seg å regjere uten SV og Sp.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, understreker at deres prioritet er å få gjennomslag for partiets politikk, særlig innen energipolitikken.

– Spørsmål om regjering og samarbeid er underordnet dette, sier hun til VG. Og mener Arbeiderpartiet står mellom to valg: Å samarbeide med Frp, Høyre og Venstre, eller komme til dem.

SVs Bergstø holder døren åpen for samarbeid, men påpeker at partiet vil velge å stå utenfor regjeringen hvis det gir større gjennomslag for deres politikk.

Det er to uker igjen til valget og meningsmålinger antyder at de store partiene må sikre støtte fra mindre partier for å oppnå flertall.

Totalt 865 er spurt i undersøkelsen, deriblant 441 folkevalgte fra Arbeiderpartiet, 45 fra MDG, 58 fra Rødt, 226 fra Senterpartiet og 95 fra SV i perioden 14.–18. august 2025. Feilmargin på 2 prosent.