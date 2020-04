Folk og røvere sitter i koronakarantene. Da prøver bedragerne seg med tvilsomme «tilbud»

– En voldsom økning i bedrageriforsøk og spredning av skadevare på nett. Kriminelle utnytter situasjonen samfunnet er i, skriver politiinspektør Rune Solberg Swahn ved Felles enhet for forebygging ved Oslo politidistrikt i en e-post til Dagsavisen.

Næringslivskontakten i Oslo politidistrikt er daglig i kontakt me den rekke små og store bedrifter i Asker, Bærum og Oslo kommune. Ifølge dem rapporterer mange bedrifter om bedrageriforsøk og forsøk på å infiltrere eller ødelegge bedriftenes datasystemer med datavirus, trojanske hester og annen såkalt skadevare.

Rune Solberg Swahn i Oslo-politiet. Foto: NTB Scanpix

Svindelmetode 1: «Selg aksjer – kjøp gull»

For selv om folk og røvere stort sett holder seg hjemme nå for tida, er det noen luringer som viser at også hjemmekontor kan brukes til kriminalitet.

– Bankene melder om kunder som blir kontaktet og rådet til å selge aksjer og heller kjøpe gull, fremmed valuta og bitcoins. De melder også om at noen utnytter koronasituasjonen til noe som likner et kjærlighetsbedrageri, sier Solberg Swahn.

Svindelmetode 2: «Er strandet, send penger!»

Kjærlighetsbedrageri er når noen lurer ensomme mennesker til å tro at de er interesserte i et forhold, bare for å lure fra dem penger og andre verdier.

– Akkurat nå blir mottaker av meldingene ofte bedt om å sende penger for å hjelpe en person som liksom ikke kommer seg ut av et land på grunn av koronasituasjonen, sier Solberg Swahn om svindelforsøkene.

Politiet: «Vær årvåken!»

Politiinspektøren og kollegaene hans anbefaler folk å være ekstra årvåkne mot svindel akkurat nå.

– Undersøk heller en gang for mye enn en gang for lite før du betaler eller bestiller. Beskytt både bedriften din og ditt eget hjemmekontor, sier han, og henviser videre til seriøse aktører som Norsk senter for informasjonssikring for flere gode råd.

Problem: Å få tak i folk

Antallet anmeldelser til politiet har gått ned mens landet har vært delvis nedstengt på grunn av korona. Det er mindre slåssing og rusrelaterte ordensforstyrrelser når utelivet er stengt, og færre boliginnbrudd når så mange er hjemme.

Men politiet er også klar over at det kan ha blitt vanskeligere for folk å anmelde siden publikumsvaktene er stengt. De vet også at det er store mørketall rundt vold og misbruk i nære relasjoner, både mot voksne og barn.

– Det er også blitt mer krevende for politiet å få tak i de vi ønsker å snakke med. De kan ikke oppsøkes på jobb, skole eller i barnehage, sier Rune Solberg Swahn.

For barn: Påskenettpatrulje

Oslo politidistrikt understreker at de er og vil være tilgjengelige for de som trenger akutt hjelp, også for de som trenger hjelp i voldelige relasjoner. Nytt i år er påskeåpen Nettpatrulje på Facebook.

– Hver dag i påsken, mellom klokka 18 og midnatt, vil vi holde nettpatruljen åpen. Bak tastaturet hos politiet sitter en politibetjent og en person fra Statens barnehus sammen. De kan svare på spørsmål og gi råd, informerer oslopolitiet.

Barnevernet er på jobb

Barnevernstjenesten i Asker, Bærum og Oslo kommuner har også styrket akuttberedskap om dagen. Her er kontaktsiden til barnevernvakten i Oslo, og her kan du søke deg fram til andre kommuner.

– Dette er et flott og viktig tiltak for barnas beste, sier Solberg Swahn.

Slik kontakter du politiet

• Ved akutt nød: ring 112

• Spørsmål, avtale om anmeldelser og råd pr telefon: 02800 / 22 66 90 50

• Politiets Nettpatrulje Oslo (Facebook/ Messenger): se https://www.facebook.com/nettpatruljenoslo/

• Rådgivingstelefonen Statens barnehus Oslo: 22 22 70 56 50

• Støttesenteret for kriminalitetsutsatte: 40 44 65 11, E-post: stottesenter.oslo@politiet.no.

• Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no