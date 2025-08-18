Fnyser av Russlands snakk om sikkerhetsgarantier for Ukraina

Oberstløytnant Palle Ydstebø fester ikke lit til Russlands snakk om sikkerhetsgarantier for Ukraina. Foto: Terje Pedersen/NTB

De siste dagene har det kommet signaler om at Russland kan akseptere at Ukraina får sikkerhetsgarantier dersom man får i stand en fredsavtale.

Fredag 15. august møttes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin på en amerikansk militærbase i Alaska. USAs spesialutsending Steve Witkoff hevder at Putin der sa seg enig i at Ukraina kan få sikkerhetsgarantier.

– Vi ble enige om robuste sikkerhetsgarantier som jeg vil beskrive som banebrytende. Vi klarte å oppnå følgende innrømmelse: At USA kunne tilby en beskyttelse som ligner Artikkel 5, som er en av de virkelige grunnene til at Ukraina ønsker å være med i Nato, sa Steve Witkoff til CNN.