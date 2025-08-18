Fnyser av Russlands snakk om sikkerhetsgarantier for Ukraina
Oberstløytnant Palle Ydstebø tror ikke garantier fra Russland garanterer for noe som helst.
Oberstløytnant Palle Ydstebø fester ikke lit til Russlands snakk om sikkerhetsgarantier for Ukraina.
Foto: Terje Pedersen/NTB
De siste dagene har det kommet signaler om at Russland kan akseptere at Ukraina får sikkerhetsgarantier dersom man får i stand en fredsavtale.
Fredag 15. august møttes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin på en amerikansk militærbase i Alaska. USAs spesialutsending Steve Witkoff hevder at Putin der sa seg enig i at Ukraina kan få sikkerhetsgarantier.
– Vi ble enige om robuste sikkerhetsgarantier som jeg vil beskrive som banebrytende. Vi klarte å oppnå følgende innrømmelse: At USA kunne tilby en beskyttelse som ligner Artikkel 5, som er en av de virkelige grunnene til at Ukraina ønsker å være med i Nato, sa Steve Witkoff til CNN.