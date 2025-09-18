FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen gir seg

– Jeg ønsker å informere rådet om at jeg har meddelt overfor generalsekretæren min intensjon om å trekke meg etter seks og et halvt år som FNs spesialutsending for Syria, sa Pedersen under et møte i FNs sikkerhetsråd om Syria.

Pedersen har hatt stillingen siden 2019. Siden da har det vært urolig i Syria, med borgerkrig og Assad-regimets fall i fjor.

Han har tidligere vært Norges FN-ambassadør fra 2012 til 2017 og Norges ambassadør i Beijing fra 2017 til 2018. Han har også hatt flere stillinger i Utenriksdepartementet, blant annet ved ambassaden i Tel Aviv.

Han deltok som tilrettelegger under de hemmelige forhandlingene i Norge mellom Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i 1993.