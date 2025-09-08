– Jeg er forferdet over den åpenlyse bruken av folkemordretorikk og den skammelige umenneskeliggjøringen av palestinere fra høytstående israelske tjenestemenn, sa Türk under åpningen av FNs menneskerettighetsråd mandag.

Türk beskrev Gaza som «en kirkegård», anklaget verdenssamfunnet for å svikte og ba om umiddelbare tiltak «for å stanse blodsutgytelsen», blant annet stanse «strømmen av våpen til Israel».

– Israels massedrap på sivile palestinere i Gaza, påføring av ubeskrivelig lidelse og omfattende ødeleggelse, hindringen av nødhjelp og den påfølgende utsultingen av sivile, drap på journalister, FN-ansatte og hjelpearbeidere, og krigsforbrytelse etter krigsforbrytelse ryster verdens samvittighet, sa Türk.

– Ytterligere militarisering, okkupasjon, annektering og undertrykkelse vil bare føre til mer vold, gjengjeldelse og terror, advarte FNs menneskerettssjef videre.

Türk fordømte i sin åpningstale også Russland invasjon og krigføring i Ukraina og tok opp borgerkrigene som raser i land som Sudan, Myanmar og Kongo.

Han listet deretter opp en rekke «urovekkende trender» og viste til at enkelte staters tilbaketrekning fra det multilaterale systemet bidrar til å undergrave menneskerettighetene og den internasjonale orden.

– Krigens regler blir revet i stykker, praktisk talt uten at noen blir stilt til ansvar, sa han.