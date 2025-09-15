FNs menneskerettsråd: Israel har med vilje drept journalister
En spesialrapportør for ytringsfrihet i FNs menneskerettsråd anklager Israel for å bevisst drepe journalister på Gazastripen for å dekke over grusomheter.
– Mange er blitt målrettet og bevisst plukket ut og drept på grunn av arbeidet de gjør for å avdekke grusomhetene, sier UNHCRs Irene Khan i forbindelse med menneskerettsrådets møte i Genève mandag.
Etter terrorangrepet Hamas og andre militante grupper i Gaza gjennomførte mot Israel 7. oktober 2023 og Israels krig siden, er 252 reportere blitt drept ifølge FN.
Khan understreker at journalister må beskyttes nær kampsoner under internasjonal rett.
Israel anklager på sin side UNHCR og journalister for å vri dekningen mot Israel, og de avviser konsekvent påstandene i sin helhet.