FNs hovedforsamling støtter en framtidig palestinsk stat, men uten Hamas

Oversiktsbilde fra FNs hovedforsamling. På talerstolen FNs generalsekretær António Guterres. Arkivfoto fra juli i år. Richard Drew / AP / NTB

I erklæringen skisseres det «konkrete, tidsbundne og irreversible skritt» mot en tostatsløsning.

En resolusjon som støtter erklæringen, ble fredag vedtatt med 142 stemmer for og ti mot, mens tolv land avsto fra å stemme, deriblant USA, Israel, Ungarn, Argentina og noen stillehavsøyer.

Fordømmer

Erklæringen fordømmer Hamas for terrorangrepet 7. oktober 2023 og krever at bevegelsen legger ned våpnene og overgir seg.

Videre krever erklæringen at Gaza-krigen må slutte umiddelbart. I teksten fordømmes også Israels angrep på sivile i Gaza, på sivil infrastruktur, beleiring og utsulting.

Den tar videre til orde for utplassering av en midlertidig internasjonal stabiliseringsstyrke i Gaza med mandat fra FNs sikkerhetsråd.

Israel avviser resolusjonen og kaller den avskyelig trass i at den går lenger i å fordømme Hamas enn FN har gjort tidligere.

Palestinas visepresident Hussein Al-Sheikh kaller på sin side resolusjonen for et «viktig skritt mot å få en slutt på okkupasjonen».

– Sterkere enn tidligere resolusjoner

Den sju sider lange erklæringen er resultatet av en internasjonal konferanse i FN i juli. Konferansen om den flere tiår lange konflikten ble arrangert av Saudi-Arabia og Frankrike. USA og Israel boikottet arrangementet.

Ifølge eksperter er fordømmelsen av Hamas enda sterkere enn i tidligere resolusjoner, noe som trolig er ment å ta brodden av noe av Israels kritikk mot FN.

– Det faktum at hovedforsamlingen endelig støtter en tekst som fordømmer Hamas direkte, er betydningsfullt, selv om israelere vil si at det er altfor lite, altfor sent, sier Richard Gowan i tenketanken International Crisis Group.

– Nå kan i det minste stater som støtter palestinerne, avvise israelske anklager om at de implisitt godtar Hamas, sier Gowan, som mener erklæringen gir et slags «skjold mot israelsk kritikk».

Vil øke presset

Erklæringen er ment å gi en ny giv for en tostatsløsning mellom Israel og Palestina og øke presset på Israel. Samtidig har stadig flere vestlige land – blant annet Frankrike og Storbritannia – varslet at de vil anerkjenne Palestina som en egen stat.

Høynivåuka i FNs hovedforsamling åpner 22. september. Her har Frankrikes president Emmanuel Macron lovet å anerkjenne Palestina som egen stat.

Om lag tre av fire av FNs 193 medlemsland har anerkjent Palestina som et eget land, deriblant Norge.

Israel avviser palestinsk stat

Flere israelske ministre har imidlertid tatt til orde for en full annektering av både Gazastripen og Vestbredden, og israelske soldater innledet nylig en offensiv der målet er full kontroll over hele Gaza by.

Samtidig har hele den palestinske befolkningen fått ordre om å forlate byen.

– Vi kommer til å oppfylle løftet vårt om at det ikke blir noen palestinsk stat, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu torsdag.