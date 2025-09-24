FN-sambandet om Trumps tale: – Absurd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Jeg fulgte talen fra et annet møte rett over gata, hvor jeg var med på en rapportlansering om hvordan vi ligger an med bærekraftsmålene sammen med flere andre FN-organisasjoner som jobber for at vi skal oppnå alt det som Trump viser liten vilje til, sier Catharina Bu til Dagsavisen.

Hun er generalsekretær i FN-sambandet og er på plass i New York, hvor FN-landenes statsledere er samlet denne uka.