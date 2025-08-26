FN: Journalistdrapene i Gaza burde sjokkere verden

Kameraet som 33 år gamle Mariam Dagga bar med seg da hun ble drept mandag. Israel angrep da Nasser-sykehuset i Khan Younis i Gaza to ganger på rad. Minst 20 mennesker ble drept, deriblant fem journalister, samt helsepersonell og redningsmannskap. AP / NTB

Det sier talsperson for FNs menneskerettighetskontor , Thameen Al-Kheetan.

– Vi har sett og dokumentert mange uakseptable angrep på journalister. Disse journalistene er øynene og ørene til hele verden, og de må beskyttes, sier han videre.

Minst 247 palestinske journalister har blitt drept i Gaza siden 7. oktober 2023, ifølge FN.

Fem journalister ble drept i to israelske angrep mot Nasser-sykehuset i Khan Younis sør på Gazastripen mandag. Totalt ble minst 20 personer drept i angrepene.

EU kaller angrepet uakseptabelt.

– Sivile og journalister må beskyttes under folkeretten, sier talsperson for EU-kommisjonen Anouar El Anouni.

Også Kina reagerer kraftig.

– Vi er sjokkert og fordømmer at medisinsk personell og journalister igjen har mistet livet i denne konflikten, sier talsperson Guo Jiakun i det kinesiske utenriksdepartementet.