– FN har problemer, men det er samtidig det beste vi har

På FNs 80-årsdag er utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) tydelig på at organisasjonen har mange problemer. 

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) i Oslo rådhus fredag morgen.

Gratulerer med FN-dagen, Åsmund! Hvorfor er FN så viktig?

– Det har vært den viktigste internasjonale organisasjonen de siste 80-årene. Den ble startet uker etter andre verdenskrig. Verdens ledere sa «aldri igjen», og FN har sikret at verden har blitt et bedre sted. 

