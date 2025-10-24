– FN har problemer, men det er samtidig det beste vi har

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Gratulerer med FN-dagen, Åsmund! Hvorfor er FN så viktig?

– Det har vært den viktigste internasjonale organisasjonen de siste 80-årene. Den ble startet uker etter andre verdenskrig. Verdens ledere sa «aldri igjen», og FN har sikret at verden har blitt et bedre sted.