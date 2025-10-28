FN-gransking avdekker nye russiske forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina

EN FN-rapport sier vedvarende russiske angrep mot sivile i Ukraina er en forbrytelse mot menneskeheten. Foto: Kateryna Klochko / AP / NTB

Angrepene har drevet folk på flukt i de ukrainskkontrollerte delene av landet, skriver FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for Ukraina.

I tillegg sier kommisjonen at Russland har begått krigsforbrytelser i form av deportering og overføring av sivile fra okkuperte områder i regionen Zaporizjzja.

– Russiske myndigheter har systematisk samordnet innsatsen for å drive ukrainske sivile ut fra områdene de bor i, gjennom droneangrep, i tillegg til deportasjoner og overføringer, heter det i granskingen som ble lagt fram mandag.

300 kilometer

Kommisjonen, som ble etablerte kort tid etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, har også kommet fram til at Russland har «begått forbrytelser mot menneskeheten i form av drap» over langt større områder enn det som tidligere er fastslått.

– De har også begått krigsforbrytelsen å målrettet angripe sivile personer og objekter og gjennom umenneskelig behandling.

I mai fastslo kommisjonen at Russlands flere måneder med droneangrep mot langs en 100 kilometer lang strekning av elven Dnipro i Kherson-regionen utgjør drap som forbrytelser mot menneskeheten.

Fem måneder senere sier kommisjonen at denne konklusjonen også gjelder en 300 kilometer lang strekning gjennom regionene Kherson, Dnipropetrovsk og Mykolajiv.

– I over ett år har Russlands væpnede styrker rettet droneangrep mot en lang rekke sivile mål, inkludert mennesker, hus og bygninger, humanitære distribusjonspunkter og kritiske energiinfrastruktur, heter det i den nye rapporten.

Russlnads president Vladimir Putin under et besøk i hærens kommandosenter. Bildet er tatt fra en video som ble publisert søndag 26. oktober. Foto: Kremlin.ru/Handout/Reuters/NTB

Anerkjennes ikke av Russland

Kommisjonen påpeker at angrepene har tvunget tusener på flukt.

– De har til og med rammet nødetatene, inkludert ambulansepersonell og brannmannskaper, tross tydelig merking av kjøretøyene deres.

Rapporten skal legges fram for FN i New York mandag. Russland anerkjenner ikke kommisjonen og svarer ikke på forespørsler om tilgang, informasjon og møter.