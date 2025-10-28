FN-gransking avdekker nye russiske forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina
Russland har begått nye forbrytelser mot menneskeheten med vedvarende droneangrep rettet mot sivile i Ukraina, viser en FN-støttet gransking mandag.
Verden
Angrepene har drevet folk på flukt i de ukrainskkontrollerte delene av landet, skriver FNs uavhengige internasjonale granskingskommisjon for Ukraina.
I tillegg sier kommisjonen at Russland har begått krigsforbrytelser i form av deportering og overføring av sivile fra okkuperte områder i regionen Zaporizjzja.
– Russiske myndigheter har systematisk samordnet innsatsen for å drive ukrainske sivile ut fra områdene de bor i, gjennom droneangrep, i tillegg til deportasjoner og overføringer, heter det i granskingen som ble lagt fram mandag.
300 kilometer
Kommisjonen, som ble etablerte kort tid etter Russlands fullskalainvasjon i februar 2022, har også kommet fram til at Russland har «begått forbrytelser mot menneskeheten i form av drap» over langt større områder enn det som tidligere er fastslått.
– De har også begått krigsforbrytelsen å målrettet angripe sivile personer og objekter og gjennom umenneskelig behandling.
I mai fastslo kommisjonen at Russlands flere måneder med droneangrep mot langs en 100 kilometer lang strekning av elven Dnipro i Kherson-regionen utgjør drap som forbrytelser mot menneskeheten.
Fem måneder senere sier kommisjonen at denne konklusjonen også gjelder en 300 kilometer lang strekning gjennom regionene Kherson, Dnipropetrovsk og Mykolajiv.
– I over ett år har Russlands væpnede styrker rettet droneangrep mot en lang rekke sivile mål, inkludert mennesker, hus og bygninger, humanitære distribusjonspunkter og kritiske energiinfrastruktur, heter det i den nye rapporten.
Anerkjennes ikke av Russland
Kommisjonen påpeker at angrepene har tvunget tusener på flukt.
– De har til og med rammet nødetatene, inkludert ambulansepersonell og brannmannskaper, tross tydelig merking av kjøretøyene deres.
Rapporten skal legges fram for FN i New York mandag. Russland anerkjenner ikke kommisjonen og svarer ikke på forespørsler om tilgang, informasjon og møter.