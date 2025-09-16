FN-granskere: Israel begår folkemord i Gaza

Statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre israelske ledere har oppfordret til folkemord på palestinerne i Gaza, slår FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for de okkuperte palestinske områdene fast. Foto: AP / NTB

Undersøkelseskommisjonen ble opprettet av FNs menneskerettsråd i 2021 og ledes av FNs tidligere høykommissær for menneskerettigheter, sørafrikanske Navi Pillay.

– Vi har kommet fram til at det pågår et folkemord i Gaza og at ansvaret ligger hos staten Israel, sier Pillay, som tidligere også har vært dommer ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og ved Det internasjonale tribunalet etter folkemordet i Rwanda.

– Det er tydelig at det foreligger en hensikt om å ødelegge palestinerne i Gaza gjennom handlinger som oppfyller kriteriene fastsatt i Folkemordkonvensjonen, sier hun.

Israelske ledere

FN-granskernes 72 sider lange rapport «konkluderer med at Israels president Isaac Herzog, statsminister Benjamin Netanyahu og daværende forsvarsminister Yoav Gallant har oppfordret til å begå folkemord, og at israelske myndigheter har unnlatt å straffe dem for å ha kommet med denne oppfordringen».

FNs uavhengige undersøkelseskommisjon ber verdenssamfunnet få en slutt på folkemordet i Gaza og sørge for at de ansvarlige blir straffet.

FN har ennå ikke brukt begrepet folkemord, men er under økende press for å gjøre det.

– Folkemordhensikt

Kommisjonen viser i sin analyse til de mange sivile som er drept i israelske angrep, til den israelske nødhjelpsblokaden, til fordrivelsen av innbyggerne i Gaza og ødeleggelsen av en fertilitetsklinikk der.

Fire av de fem kriteriene i FNs folkemordkonvensjon der dermed oppfylt, mener kommisjonen, som viser til at menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International og israelske B'Tselem har trukket samme konklusjon.

Kommisjonen bygger blant annet på intervjuer med vitner og helsepersonell i Gaza, verifiserte opplysninger fra andre kilder og analyse av satellittbilder innhentet i løpet av krigen.

Kommisjonen viser også til uttalelser fra Netanyahu og andre israelske ledere og konkluderer med at disse er «direkte bevis på folkemordhensikt».

– Forvrengt

Israel kaller FN-granskernes rapport «forvrengt og falsk» og «en ærekrenkende tirade».

– Israel avviser kategorisk denne forvrengte og falske rapporten og krever at denne granskningskommisjonen oppløses umiddelbart, heter det i en uttalelse fra israelsk UD.

Pillay og de øvrige medlemmene av FN-kommisjonen anklages videre for å løpe Hamas' ærend, og for å være «beryktede for sine åpenlyst antisemittiske holdninger».

– Rapporten bygger utelukkende på usannheter fra Hamas, mener israelsk UD.

Etterlyst av ICC

Netanyahu og Gallant er fra før etterlyst av ICC, anklaget for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.

Ifølge Pillay har FN-kommisjonen samarbeidet tett med ICC.

– Vi har delt tusenvis av informasjonsbiter med dem, sier hun.

Enorme tap

Minst 65.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og over 160.000 er såret i israelske angrep på Gazastripen siden oktober 2023, flertallet av dem barn og kvinner.

Store deler av Gazastripen er også lagt i grus, og FN har tidligere konkludert med at Israels nødhjelpsblokade har resultert i hungersnød.

Israel har nektet å samarbeide med FN-kommisjonen, president Donald Trump trakk tidligere i år USA ut av FNs menneskerettsråd.