FN «dypt bekymret» over Israels plan om å ta kontroll over Gaza by
FNs generalsekretær frykter en enda verre situasjon for palestinere etter Israels plan om å ta kontrollen i Gaza.
FNs generalsekretær frykter en enda verre situasjon for palestinere etter Israels plan om å ta kontrollen i Gaza.
Adam Gray / AP / NTB
Verden
– Avgjørelsen er en farlig eskalering og risikerer å ytterligere forverre de allerede katastrofale konsekvensene for millioner av palestinere, og kan sette flere liv i fare, inkludert de gjenværende gislene, sier en talsperson for FNs generalsekretær António Guterres.
Han advarer om at en ytterligere eskalering kan resultere i at flere blir tvangsfordrevet, drept i tillegg til store ødeleggelser for befolkningen i Gaza.
– Generalsekretæren oppfordrer igjen Israel om å respektere forpliktelsene sine i folkeretten, heter det i uttalelsen.