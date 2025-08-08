FN «dypt bekymret» over Israels plan om å ta kontroll over Gaza by

FNs generalsekretær frykter en enda verre situasjon for palestinere etter Israels plan om å ta kontrollen i Gaza. Adam Gray / AP / NTB

– Avgjørelsen er en farlig eskalering og risikerer å ytterligere forverre de allerede katastrofale konsekvensene for millioner av palestinere, og kan sette flere liv i fare, inkludert de gjenværende gislene, sier en talsperson for FNs generalsekretær António Guterres.

Han advarer om at en ytterligere eskalering kan resultere i at flere blir tvangsfordrevet, drept i tillegg til store ødeleggelser for befolkningen i Gaza.

– Generalsekretæren oppfordrer igjen Israel om å respektere forpliktelsene sine i folkeretten, heter det i uttalelsen.