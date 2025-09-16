FN: 10.000 akutt underernærte barn i Gaza

Fordrevne palestinere fyller kystveien sørover i Gaza etter at Israel meldte at bakkeoffensiven mot Gaza by var i gang. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

– Den tvungne og massive deporteringen av familier fra Gaza by er en dødelig trussel mot de mest sårbare, sier Tess Ingram, som er Unicef-talsperson for i Al-Masawi-området i Sør-Gaza.

I en TV-overført pressebrifing i Genève advarte hun mot økende underernæring blant barn i Gaza.

– Vi kalkulerer med 26.000 barn på Gazastripen som trenger behandling for akutt undernæring, inkludert over 10.000 bare i Gaza by, sa hun.

Hun forklarte at hvert åttende av barna som ble undersøkt på Gazastripen i august, var underernært, og i Gaza by hvert femte barn.

Ernæringssentre i Gaza by har måttet stenge på grunn av evakueringen av befolkningen og innledningen på den varslede israelske bakkeoperasjonen mot byen, ifølge Ingram.

Det israelske militæret sier at de som forflytter seg til al-Masawi-området, vil få mat, telt og medisiner der. Men i løpet av krigen har Israel ofte bombet også de såkalte humanitære sonene som al-Masawi.

Etter intens bombing i flere dager innledet Israel tirsdag den varslede bakkeoffensiven i Gaza by. Ifølge Ingram har 150.000 av byens 1 million innbyggere flyktet fra byen siden 14. august.

