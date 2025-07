Flytrøbbel i Russland – hackere skal ha tatt på seg ansvaret

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å verifisere om uttalelsen, som ble lagt ut på internett mandag, faktisk kommer fra den proukrainske hackergruppen, men har ikke lyktes.

I uttalelsen heter det at også belarusiske hackere fra gruppen Cyberpartisans BY var involvert i angrepet mot flyselskapets informasjonssystemer.

Silent Crow hevder at cyberangrepet er et resultat av en operasjon som har vart i ett år, og at de har kommet dypt inn i Aeroflots nettverk og ødelagt 7000 servere. Gruppen har ikke kommet med noe bevis for dette.

Silent Crow har tidligere tatt på seg ansvaret for angrep mot flere russiske selskaper, der noen resulterte i store datalekkasjer.

Det russiske flyselskapet Aeroflot har mandag måttet kansellere mer enn 40 flygninger på grunn av angrepet. Etterforskere har bekreftet at problemene var resultat av et hackerangrep.

Kreml sier at opplysningene om et mulig hackerangrep er «bekymringsfullt» og «alarmerende».

– Trusselen fra hackere gjelder fortsatt for alle store selskaper som leverer tjenester til offentligheten, sier talsperson Dmitry Peskov.

Han opplyser at de jobber med å få klarhet i opplysningene.

Aeroflot er ett av verdens 20 største flyselskaper i passasjertall, på tross av at de er sterkt begrenset av vestlige sanksjoner. I fjor fraktet flyselskapet 55,3 millioner passasjerer.

(NTB)