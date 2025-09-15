Flertall blant Sps folkevalgte ber Vedum trekke seg, ifølge undersøkelse

Flere kommunestyrerepresentanter fra Senterpartiet mener Trygve Slagsvold Vedum bør trekke seg som partileder og peker på Emilie Enger Mehl som arvtaker. Foto: Javad Parsa/NTB

NorgesBarometerets måling for VG ble sendt ut til et utvalg på totalt 8167 kommunestyrerepresentanter og ble besvart av 1688 respondenter.

Av dem svarte 226 representanter fra Sp på undersøkelsen. 54 prosent av dem svarte «ja» på spørsmålet om hvorvidt Vedum bør trekke seg. 28 prosent svarte «nei», mens 17 prosent svarte «vet ikke».

– Motivert til å fortsette

– Jeg er motivert og klar til å lede Senterpartiet videre. Senterpartiet er et sterkt lag med 15.000 medlemmer og over 1400 folkevalgte. At det er en del skuffelse over valgresultatet både hos de 228 senterpartistene som har svart på denne undersøkelsen og resten av laget vårt er fullt forståelig, sier han om resultatet fra undersøkelsen.

Annonse

Emilie Enger Mehl trekkes fram som arvtaker. Hun er en av 19 representanter fra Senterpartiet som røk ut av Stortinget etter valget. Sp fikk en oppslutning på kun 5,6 prosent, ned fra 13,6 i 2021.

Generelt blant alle kommunestyrerepresentantene mener 34 prosent at hun er den rette til å ta over ledervervet, mens 11 prosent peker på Bjørn Arild Gram. Kjersti Toppe og Erling Sande fikk begge 7 prosent.

Mehl varslet pause

Blant Senterpartiets egne kommunestyrerepresentanter er det enda flere som mener at Mehl bør være en eventuell arvtaker. Hun får støtte fra hele 58 prosent, mens Erling Sande får 19 prosent.

Annonse

Mehl selv har sagt at hun vil ta en pause fra politikken.

På spørsmål fra Østlendingen om hva hun skal gjøre nå som hun er ute av Stortinget, svarte hun:

– Det må jeg ta stilling til senere, men i første omgang blir det nok en pause fra politikken.

Til TV 2 sa hun i august at hun ikke utelukker å overta som partileder når Vedum går av, men at hun eventuelt må ta stilling til det når det skjer.

Annonse

Senterpartiets sentralstyre skal møtes mandag formiddag.