Illustrasjonsfoto med LOs ungdomsrådgiver, Sindre Hornnes på besøk under sommerpatruljen i Oslo. FOTO: Javad Parsa / NTB

I juni og juli har tusenvis av unge frivillige i LOs sommerpatrulje reist landet rundt for å kontrollere arbeidsforholdene til unge i sommerjobb. Målet er å sikre at arbeidslivet fungerer også for dem med sin aller første jobb.

Sindre Hornnes er ungdomsrådgiver i LO og leder patruljen. Han forteller at de i år har sett en tydelig økning i brudd på spesielt ett område: arbeidskontrakter.



– En presis arbeidskontrakt er en viktig del av grunnmuren i et trygt arbeidsliv. Det må arbeidsgivere ta på alvor, sier Hornnes til Dagsavisen.