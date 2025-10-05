Flere tusen skademeldinger etter ekstremværet – mange fortsatt uten strøm

Ved to målestasjoner ble det målt orkan under ekstremværet. Kraftigste vindkast var det på Folgefonna skisenter med 62,1 meter i sekundet.

– To av våre målestasjoner hadde orkans styrke i middelvinden under Amy. Det var Eigerøya i Rogaland med 32,7 meter i sekundet og Buholmråsa fyr i Trøndelag med 33,7. Orkan er det når middelvinden er over 32,6, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til NTB.

Hage sier at det er vindkastene som forårsaker skadene. I Oppdal ble det målt 43,6 meter i sekundet i de kraftigste kastene.

Søndag ettermiddag har de største forsikringsselskapene fått over 4500 skademeldinger, viser tall NTB har hentet inn. Og flere ventes å komme.

Uvanlig ekstremvær

Amy ble til en uvanlig type ekstremvær fordi det både var svært kraftig vind og mye regn. Det skyldes at Amy inneholdt rester av den tropiske og svært fuktige orkanen Humberto.

Opprydningsarbeidet er i full gang etter Amys herjinger, her fra Tønsberg. Foto: Stian Olberg / DSB / Handout / NTB

I store deler av Sør-Norge var situasjonen søndag ettermiddag i ferd med å bedre seg, men det var fortsatt utfordringer knyttet til kollektivtrafikk, strømforsyning og mobildekning i enkelte områder, opplyser DSB i en pressemelding søndag.

– Jeg vil oppfordre folk i de berørte områdene til å være varsomme med å bevege seg i skogsområdene som har vært hardest rammet. Mye skog har blåst over ende, og det kan være farlig å ferdes der, sier beredskapsdirektør i DSB, Elisabeth Longva.

Bergen kommune oppfordrer søndag folk til ikke å ferdes i skogsområder i byfjellene. 70–80 trær har veltet over veier og stier.

– Uværet Amy har ført til falne trær og kabler i store områder i sentrale byfjell. Kommunen oppfordrer til å ikke ferdes på turveiene før det er ryddet, skriver kommunen i en pressemelding.

Opp til to døgn å vente på strømmen

Ifølge NVE var flere titusen kunder uten strøm søndag ettermiddag, om lag halvparten av disse i Trøndelag. Det kan fremdeles gå opptil to døgn før alle har fått strømmen tilbake.

– Mange og kompliserte feil gjør at dette kan ta tid, men jeg vet at nettselskapene gjør gode prioriteringer, slik at folk skal få strømmen tilbake så raskt som mulig. Men jeg kan ikke sitte her og love at alle skal ha strømmen tilbake i dag, selv om situasjonen er mye bedre, sier innsatsleder i NVE Birgitte Kjelsberg til NRK.

Nkom melder at i de fleste områdene hvor mobildekningen har vært borte som følge av langvarige strømbrudd, er nettet nå oppe igjen. Telemark, Trøndelag og Innlandet er blant fylkene som fortsatt har utfordringer.

Statens vegvesen melder at mange av fylkesveiene som har vært stengt, nå er åpnet eller i ferd med å bli åpnet. Det gjelder også i Vestland og Rogaland.