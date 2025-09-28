Flere såret i skyting i mormonkirke i Michigan

Flere mennesker er skutt og såret i en mormonkirke i Grand Blanc nordvest for Detroit, opplyser lokalt politi. Julie J, @Malkowski6April

Ifølge politiet kjørte gjerningsmannen en bil rett inn i mormonkirken i Grand Blanc nordvest for Detroit og åpnet ild mot kirkegjengerne.

– En 40 år gammel mistenkt fra Burton, han er en mann, kjørte bilen sin inn gjennom inngangsdøren til kirken, opplyste politisjefen i Grand Blanc, William Renye, på en pressekonferanse.

– Han gikk deretter ut av bilen og avfyrte flere skudd mot personer inne i kirken, sa han.

Mannen ble deretter selv skutt og drept av politiet, ifølge CNN. Gjerningsmannens identitet er ikke kjent.

Kirken begynte å brenne under skytingen, og det fryktes at det kan befinne seg flere ofre inne i bygningen.

Flint-forstad

Grand Blanc ligger rundt 80 kilometer nordvest for Detroit, har rundt 8000 innbyggere og regnes som en forstad til byen Flint, tidligere kjent som hjertet i USAs bilindustri.

Guvernøren i Michigan, demokraten Gretchen Whitmer, reagerer med sorg på meldingene fra Grand Blanc.

– Vold, særlig i et gudshus, er uakseptabelt, heter det i en uttalelse fra henne.

Overhodet døde

Søndag ble det kjent at mormonkirkens overhode, Russell M. Nelson, er død, 101 år gammel.

Nelson har vært overhode for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, som er kirkens offisielle navn, siden 2018.

Kirkesamfunnet ble grunnlagt i 1830 i New York av Joseph Smith Jr. Han fikk ifølge seg selv en åpenbaring fra en engel som ledet ham til noen steintavler, som han senere oversatte til Mormons bok.

I 1847 slo Smiths etterfølger, Brigham Young, og en gruppe følgesvenner seg ned ved Salt Lake i delstaten Utah og dannet det vi i dag kjenner som Salt Lake City. Der har kirken siden hatt sitt hovedkvarter.

Kirken oppgir at den i dag har rundt 17,5 millioner medlemmer verden over.

