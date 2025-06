Flere pågrepet etter skyteepisode i Oslo

De er siktet for grov ulovlig bevæpning på offentlig sted.

En mann i 20-årene ble skutt, men har ikke livstruende skader, opplyser Oslo-politiet.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og det er for tidlig å si noe om motiv og foranledning. Saken har høy prioritet. Det arbeides blant annet med å sikre tekniske spor og gjennomføring av avhør av de involverte og vitner i saken, skriver politiet i en pressemelding.

De ber også vitner om hjelp:

– Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har opphold seg i området rundt krysset Trondheimsveien/Fossumsveien på Rommen torsdag 25. juni i tidsrommet klokken 20.15 og 20.45, og som har observert at noen har blitt utsatt for vold og/eller hørt eller sett at det er løsnet skudd. Ring 02800, skriver de.

Politiet ble varslet om en hendelsen ved 20.30-tiden onsdag kveld. Store politistyrker rykket til stedet hvor to kjøretøyer skal ha vært involvert.

– Politiet kan bekrefte at det er avfyrt skudd på stedet. Vi vil per nå ikke gå ut med mer informasjon, sa krimleder Yvonne Bjertnæs til NTB ved 5.30-tiden torsdag morgen.

Politiet fikk raskt kontroll på en BMW med flere personer i. Ingen av personene som politiet var i kontakt med på stedet skal ha vært spesielt meddelsomme.