Flere ønsker en ny maktutredning for å sikre demokratiet
Rødt mener det er på tide med en ny maktutredning, og får nå også følge av Norsk Journalistlag og Unio. Men regjeringen har ingen planer om dette.
Leder Steffen Handal i UNIO ønsker en ny maktutredning velkommen.
Foto: Paul S. Amundsen/Utdanningsforbundet
Innenriks
De siste
ukene har debatten om en ny makt- og demokratiutredning blusset opp og det er
på tide å få en ny og grundig kartlegging av maktforholdene i Norge for å sikre
demokratiet og samfunnets videre utvikling.
Det mener Unio og Norsk Journalistlag.
Mye har endret seg