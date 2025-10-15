Flere millioner til rehabilitering av Nationaltheatret

Diskusjonen om rehabiliteringen av Nationaltheatret har pågått i flere år. I sommer landet regjeringen på det rimeligste alternativet. Annika Byrde/NTB

Nationaltheatrets hovedbygning fra 1899 skal rehabiliteres. Diskusjon omkring rehabiliteringen og hvilke alternativer som som egner seg pågikk i flere år før regjeringen i sommer landet på et alternativ.

Direktør for Nationaltheatret Marta Færevaag Hjelle. Jon Olav Nesvold/NTB

I statsbudsjettet for 2026 har regjeringen foreslått 15 millioner kroner til videreføring av prosjektering for rehabilitering av Nationaltheatret. I tillegg foreslår regjeringen 6 millioner til sikringstiltak.

281 millioner kroner er foreslått i driftstilskudd.

– Tildelingen er i tråd med pris og lønnsvekst. Det er bra. Tildelingene til Statsbygg for å dekke videre prosjektering og sikringstiltak for Nationaltheatret er også som ventet, sier direktør for Nationaltheatret Marta Færevaag Hjelle.

Landet på billigste alternativ

I 2022 satte Statsbygg den planlagte rehabiliteringen av Nationaltheatret på vent. Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba om at et minimumsalternativ ble utredet.

Statsbygg mente i 2024 at den beste løsningen ville være at dagens bygning rehabiliteres, men at man erstatter dagens biscener med scener under Tullinløkka, noen hundre meter unna. Dette ville koste 10 milliarder kroner.

Men alternativet møtte mye motstand. Og konsulentselskapet Marstrand mente alternativet ikke var å anbefale.

De mente det fantes rimeligere alternativer enn de tre Statsbygg hadde utredet, og anbefalte heller et minimumsalternativ. Dette alternativet, som er det rimeligste, var også det regjeringen senere landet på.

Minimumsalternativet innebærer en rehabilitering av Nationaltheater-bygningen som fører til at biscenene Amfiscene og Malersal ikke kan bevares i dagens bygg. Derfor må det bygges eksterne biscener ved et kollektivknutepunkt ved eller innenfor Ring 3.

Hvor disse skal bygges er ikke klart.