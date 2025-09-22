Flere land planlegger å anerkjenne Palestina

Et palestinsk flagg og et israelsk flagg med en fredsdue i midten på Eiffeltårnet i Paris søndag. Frankrike skal formelt anerkjenne Palestina som en egen stat på mandag. Christophe Ena / AP / NTB

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen skal mandag presentere en plan for når landet er klar til å anerkjenne en palestinsk stat. Det innebærer en endring i landets Midtøsten-politikk.

– Hittil har vi i praksis gitt Israel vetorett i denne saken ettersom vi har sagt at en dansk anerkjennelse av Palestina kommer når det finnes en framforhandlet tostatsløsning, sier han til Danmarks Radio.

Meldingen kommer i forkant av høynivåuka i FNs hovedforsamling i New York denne uken.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen skal mandag presentere en plan for når landet er klar til å anerkjenne en palestinsk stat. Kin Cheung / AP / NTB

– Endrer holdning

Annonse

– Derfor vil vi nå flytte vår posisjon, slik at det ikke ligger i Israels hender, men i hendene til den palestinske befolkningen å ta beslutninger og gjøre de tingene som kreves for at Danmark skal anerkjenne Palestina. Noe vi håper å kunne gjøre, sier utenriksministeren.

Før talene begynner i FNs hovedforsamling mandag, er Frankrike og Saudi-Arabia vertskap for et møte der ambisjonen er å bygge momentum for arbeidet med en tostatsløsning.

Storbritannia, Canada, Australia og Portugal anerkjente Palestina som stat søndag.

Frankrike, Belgia, New Zealand, Malta og Luxembourg er blant landene som ventes å anerkjenne Palestina som egen stat i mandagens møte.

Annonse

Vurderer annektering

Siden krigen i Gaza startet, har flere europeiske land anerkjent Palestina. Blant dem er Norge, som gjorde det i fjor.

Italia og Tyskland har imidlertid sagt at de ikke har planer om å anerkjenne Palestina.

Italia mener en anerkjennelse kan virke mot sin hensikt, mens Tyskland mener det kan undergrave innsatsen for å forhandle fram en tostatsløsning med Israel.

Annonse

Israel vurderer å annektere deler av den okkuperte Vestbredden som svar på anerkjennelsen. Det vil bryte med Abraham-avtalen fra 2020, mener De forente arabiske emiratene.

Avtalen ble forhandlet fram av USA under Donald Trumps første presidentperiode og resulterte i at flere arabiske land etablerte diplomatiske forbindelser med Israel.

– Annektering er en rød linje for vår regjering og går rett i hjertet på hva Abraham-avtalen var ment å oppnå, sier statssekretær Lana Nusseibeh i Emiratenes utenriksdepartement.

Abbas nektet innreise: – Alvorlig

Annonse

Palestinas president Mahmoud Abbas er ikke til stede på FNs høynivåuke, slik han har vært før. USA er både nær alliert av Israel og vertskap for møtet, og Abbas er blitt nektet visum, noe som er møtt med omfattende kritikk i FN.

Han ventes å delta digitalt på mandagens møte og å tale via videolink til hovedforsamlingen torsdag.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) beskriver visumnekten som alvorlig.

– Palestina har en formell plass i FN. Om dette blir en vane, må man faktisk diskutere om man i det hele tatt kan ha FN-møter i USA. Det følger av vertslandsavtalen at USA skal legge til rette for at deltakere skal kunne reise til møtet, sier han.

Annonse

Han tror formålet er å undergrave FNs arbeid mot en palestinsk stat.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu – som er anklaget for og etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza – ventes å tale til hovedforsamlingen på fredag.