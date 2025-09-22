Flere land anerkjenner Palestina. Det har lite å si for det som skjer på bakken i Gaza, mener Midtøsten-ekspert
I Europa påvirker arven etter andre verdenskrig og en ideologisk høyredreining hvem som anerkjenner og ikke, ifølge historiker Erik Skare.
Historiker og Midtøsten-ekspert Erik Skare mener de nylige anerkjennelsene av Palestina heller ikke vil ha særlig å si for en mulig tostatsløsning.
Foto: Erlend Berge
Verden
Søndag ble det klart at både Storbritannia, Canada, Australia og Portugal føyer seg inn i rekken av land som anerkjenner Palestina som egen stat. Dermed er det minst 151 av FNs 193 medlemsland som nå anerkjenner Palestina.
I tillegg er det ventet at både Frankrike, Belgia, New Zealand, Malta og Luxembourg vil anerkjenne Palestina som egen stat i mandagens møte i FNs hovedforsamling. Mandag åpnet også Danmark i større grad opp for å anerkjenne en palestinsk stat.