Flere land anerkjenner Palestina. Det har lite å si for det som skjer på bakken i Gaza, mener Midtøsten-ekspert

Historiker og Midtøsten-ekspert Erik Skare mener de nylige anerkjennelsene av Palestina heller ikke vil ha særlig å si for en mulig tostatsløsning. Foto: Erlend Berge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Søndag ble det klart at både Storbritannia, Canada, Australia og Portugal føyer seg inn i rekken av land som anerkjenner Palestina som egen stat. Dermed er det minst 151 av FNs 193 medlemsland som nå anerkjenner Palestina.

I tillegg er det ventet at både Frankrike, Belgia, New Zealand, Malta og Luxembourg vil anerkjenne Palestina som egen stat i mandagens møte i FNs hovedforsamling. Mandag åpnet også Danmark i større grad opp for å anerkjenne en palestinsk stat.