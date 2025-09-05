Flere kan få rett til erstatning når de skader seg på jobb

Skader som oppstår ved vanlige situasjoner når sykepleiere eller helsefagarbeidere bistår eldre, kan utløse rett til yrkesskadeerstatning, ifølge et forslag som nå sendes på høring. Gorm Kallestad / NTB

I dag er det slik at skaden må ha oppstått som resultat av en usedvanlig belastning, men det vil regjeringen endre på.

– Dagens regelverk er ikke tilpasset virkeligheten i mange yrker. Risiko er risiko, uansett hvor vanlig den er i jobben, sier arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Forslaget blir møtt velkommen fra fagforeningshold, som lenge har kjempet for å få en endring.

Dette treffer mange i arbeidshverdagen deres, påpeker Fagforbundets leder Mette Nord.

– Tilbakemeldingen til oss har vært at dagens regelverk ikke har tatt nok hensyn til alle de ulykkene som kan skje i jobben. Enten det er realistiske treningsøvelser, tunge løft og fysiske påkjenninger, skriver hun i en epost til NTB.

Mange skader seg under helt vanlige, men risikofylte oppgaver. Det gjelder særlig i helsevesenet, bygg og anlegg og under trening i beredskapsyrker.

Skader i vanlige situasjoner

I notatet som nå sendes på høring, har regjeringen listet opp noen eksempler på skader som kan falle inn under erstatning:

En helsefagarbeider eller sykepleier som skader seg ved å hjelpe en hjelpeløs pasient med påkledning.

En tømrer som skader skulderen ved å håndtere et arbeidsredskap i en vanskelig stilling.

En politibetjent som blir skadet under øvelse, for eksempel i arrestasjonsteknikk.

Sykepleierforbundet vil lese nøye

Norsk Sykepleierforbund har også lenge kjempet for endring i regelverket. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er forsiktig optimistisk, men sier de vil lese høringsnotatet nøye.

Det er viktig at endringen ikke betyr at man gir med den ene hånda og tar med den andre, understreker hun.

– Det sies at det er et krav om at alle skader må være «et utslag av risikoen ved vedkommendes arbeid». Men det må fortsatt være slik at de som faller i trappen på jobb, sklir på et glatt gulv eller havner i en bilulykke i hjemmetjenesten, får rett til yrkesskadeerstatning. Dette kommer vi til å følge nøye med på, skriver hun i en epost.

– Vil være grenser

Brenna sier det vil være en grense selv med endringene som foreslås. Skader på jobb som ikke har noe med yrkesrisikoen å gjøre, men er mer å betrakte som utslag av alminnelig livsrisko, skal ikke gi rett til dekning, heter det i pressemeldingen.

Endringene vil gjøre det lettere å få erstatning for reelle yrkesskader, uavhengig av yrke og kjønn. Dette er et viktig skritt for likestillingen i arbeidslivet, og det handler om å sikre trygghet og rettferdighet for alle som går på jobb – hver dag, sier Brenna.

I høringsnotatet listes det opp noen eksempler på skader som ikke blir omfattet: