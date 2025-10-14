Flere drept da Israel åpnet ild på Gazastripen – Hamas kaller det brudd på våpenhvilen

Fordrevne innbyggere vender tilbake til hjemmene sine i in al-Zahra-området på Gazastripen tirsdag, dagen etter at våpenhvilen trådte i kraft. Samtidig meldes det om at flere er drept etter at israelske styrker åpnet ild. Foto: Eyad Baba/AFP/NTB

Hamas ber om at partene som er involvert i Gaza-avtalen, overvåker Israels framferd og «ikke tillater dem å unnvike fra forpliktelsene overfor meklerne», sier talsperson Hazem Qassem ifølge Haaretz.

Ifølge det israelske militæret (IDF) nærmet personene seg de israelske styrkene.

– Forsøk ble gjort på å skape avstand til de mistenkte, som ikke føyet seg og fortsatte å nærme seg styrkene, sier IDF i en uttalelse, ifølge Reuters.

Personene skal ha krysset den såkalte «gule linjen» – en grense for den første israelske tilbaketrekningen i henhold til USAs plan – i Shejaiya-området øst i Gaza by.

Styrkene skjøt derfor mot personene for «å fjerne trusselen», heter det videre. IDF melder at fem personer ble drept, ifølge Times of Israel.

Det er ikke kommet flere opplysninger om hendelsesforløpet, eller hvilke personer det kan ha vært snakk om.

Helsemyndighetene på Gazastripen melder på sin side at seks personer ble drept av det israelske militæret i to separate hendelser i det palestinske området tirsdag.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa melder at Israel brukte droner til å angripe de som nærmet seg i Shejaiya-området, og at fire personer ble drept.

Fredag trådte en våpenhvile mellom Israel og Hamas i kraft på Gazastripen.