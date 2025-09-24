Flere båter i Gaza-konvoi skadet i droneangrep i natt

Rundt 50 skip i konvoien er på vei mot Gaza. Anis Mili / AP / NTB

Angrepet skal ha skjedd ved midnatt til onsdag, sier aktivist Samuel Rostøl til NTB. Han er om bord i en av båtene i konvoien.

Gaza-konvoien Global Sumud Flotilla (GSF) har som mål å bryte den israelske blokaden for å levere nødhjelp til Gaza. Den består av over 50 båter med deltakere fra minst 44 land. Ni nordmenn deltar.

På vei mot Gaza

– Jeg våknet av den første eksplosjonen, og i løpet av sekunder var det full aktivitet om bord. Sikkerhetsprosedyrer ved angrep er noe vi har trent på og er forberedt på, sier Rostøl til NTB.

Han er om bord på båten Adara, som befinner seg i front av konvoien med rundt 50 andre skip, for tiden sør for Kreta.

– Vi så et lite lys fra en svært rask drone som fløy over de mindre seilbåtene i flotillaen. Med jevne mellomrom et lysblink etterfulgt av lyden av en eksplosjon, stort sett noen meter over dekk. Dette pågikk i noen timer og var naturligvis svært ubehagelig, sier han.

Den amerikanske gruppen Codepink sier at det har vært minst elleve hendelser, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Italia sender militærfartøy

Italias forsvarsminister Guido Crosetto sier et militærfartøy er omdirigert for å bistå konvoien.

GSF meldte natt til onsdag om eksplosjoner i nærheten av flere båter og anklaget Israel for å ha gjennomført gjentatte angrep.

– Flere droner og uidentifiserte objekter falt ned, kommunikasjonen ble forstyrret, og eksplosjoner ble hørt fra flere båter, skrev GSF i en uttalelse.

Italias forsvarsminister Guido Crosetto sier han fordømmer angrepet på konvoien på det sterkeste.