Amazons internett-tjeneste ser ut til å ha problemer, noe som påvirker mange av tjenestene og appene som bruker den. Foto: Steven Senne / AP / NTB

Det gjelder også Amazon sine nettjenester, og problemene har trolig oppstått nettopp der. Amazon Web Services (AWS) står bak infrastrukturen som ligger til grunn for mange internettbaserte tjenester og apper.

Selskapet har fått meldt inn flere problemer og forsinkelser hos flere av tjenestene sine.

– Ingeniører ble umiddelbart satt i arbeid og jobber aktivt med å både redusere problemet og forstå den underliggende årsaken, sier AWS i en uttalelse.

Også Paypals betalingstjeneste Venmo, valutahandelsplattformen Coinbase og børshandeltjenesten Robinhood er blant tjenestene og appene som melder om problemer på Downdetector.

Mer arbeidskritiske verktøy som Zoom, Slack, Canva og telekommunikasjonstjenester skal også ha trøbbel med funksjonene sine.

I tillegg melder nyhetsbyrået AP, som har hovedkontor i USA, at de har driftsproblemer.