Fjorårets influensasesong var en vekker – nå ber FHI eldre vaksinere seg

Over 8.200 ble lagt innlagt på sykehus med influensa i fjor. Det er langt over normalen for influensarelaterte innleggelser de siste ti årene. På samme tid ble det lagt inn 5.800 med covid-19. Nesten alle disse var i en risikogruppe.

382 døde som følge av influensa og 397 dødsfall skyldtes covid-19 forrige sesong. Nesten alle disse tilhørte risikogrupper.

– Det er alltid vanskelig å forutsi hvordan vintersesongene med luftveissykdom vil bli. Forrige sesong var svært hard med hensyn til alvorlig influensasykdom, mens den for covid-19 var relativt moderat. Dette kan imidlertid endre seg til kommende sesong, sier direktør Guri Rørtveit i Folkehelseinstituttet (FHI).

Risikogruppene bør vaksineres

FHI oppfordrer derfor alle i risikogrupper til å ta vaksiner mot influensa, covid-19 og pneumokokksykdom. Personer med en rekke kroniske sykdommer og eldre over 75 år oppfordres til å ta alle vaksinene.

Alle over 65 år bør ifølge FHI ta vaksine mot influensa og pneumokokksykdom.

Gravide i 2. og 3. trimester bør ta vaksine mot influensa i tillegg til vaksinen mot kikhoste. Og barn i risikogrupper får tilbud om influensavaksine.

– Behandlende lege og annet helsepersonell må sørge for at foresatte får informasjon om influensavaksinering, og kommunene må legge til rette for vaksinering av barn, sier direktør Guri Rørtveit i FHI.

Oppfordring til helseansatte

Helsedirektoratet oppfordrer samtidig alle ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt til å ta årets influensavaksine. Også FHI oppfordrer til dette.

– Vi vet at helsepersonell og andre ansatte i helsetjenesten er utsatt for smitte. Helsepersonell som tar vaksine, beskytter sårbare pasienter og pasientgrupper, reduserer risikoen for å bli syke og for å smitte pasienter, sier avdelingsdirektør Knut Berglund i Helsedirektoratet i en pressemelding.

De skriver at ved å vaksinere deg bidrar du til å redusere smittespredning og sikre tryggere helsetjeneste gjennom influensasesongen.

– Helsepersonell behandler og har omsorg for mange i risikogruppene, som eldre og barn i risikogruppene. Disse må vi beskytte. Det er viktig å redusere risikoen for å bære smitte til pasientene på jobb, sier Berglund.

Yngre i risikogrupper

er dårligere til å ta vaksine

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at yngre i risikogrupper og helsepersonell er dårligere til å ta vaksine.

Kun 21 prosent i risikogrupper under 64 år rapporterer at de har tatt vaksine mot korona. I den samme gruppen har 39 prosent tatt influensavaksine.

Helsepersonell oppgir at bare 51 prosent har tatt influensavaksinen, som de oppfordres til å ta.

For de som er 65 år og eldre, har 70 prosent tatt influensavaksine og 53 prosent koronavaksine.

Tallene viser også at personer med lavere utdanning er dårligere til å vaksinere seg.