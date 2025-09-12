Fire statsministere på ett år: Dette er Frankrikes politiske kaos

Fransk politi avfyrer tåregass mot demonstranter i Marseille. Onsdag var 200.000 franskmenn ute i gatene for å protestere mot Macron og sosiale budsjettkutt. Foto: Philippe Magoni/NTB

Frankrikes statsgjeld på 3300 milliarder euro er uholdbar, mente François Bayrou, som inntil nylig var statsminister i landet. Forslaget hans om å spare 44 milliarder, blant annet ved å kutte i offentlig sektor, fryse pensjon og skrote to offentlige helligdager, var så viktig at han truet med å gå av dersom han ikke fikk gjennomslag i det nye budsjettet.

Det bet ikke på verken høyre- eller venstre fløy, og Bayrou ble mandag avsatt som statsminister i nasjonalforsamlingen. Dagen etter ble Sébastien Lecornu innsatt av Emmanuel Macron som ny statsminister. Samtidig har 200.000 franskmenn tatt til gatene for å protestere.

– Dette er den fjerde statsministeren på litt over et år, som er en konsekvens av Macrons oppløsning av nasjonalforsamlingen i fjor sommer. I likhet med sine to forgjengere tilhører Lecornu høyredelen av sentrum-høyre, sier Frankrike-ekspert Kjerstin Aukrust.