Fire personer siktet for drapet på Torshov

Fungerende leder av felles enhet for etterretning og etterforskning Knut Lutro under en pressebrief om drapet i Christian Michelsens gate på politihuset Grønnland. Foto: Terje Pedersen / NTB

Totalt er fire personer pågrepet og siktet etter at en mann i 30-årene ble skutt og drept på Torshov lørdag kveld.

Lørdag kveld ble en mann i 50-årene pågrepet. Natt til søndag ble ytterligere tre personer pågrepet. De andre pågrepne er en mann i 40-årene, en kvinne i 50-årene og en annen mann i 50-årene.

Samtlige av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Alle er godt kjent fra politiet fra før, sier fungerende leder av felles enhet for etterretning og etterforskning Knut Lutro i Oslo politidistrikt.

Forsvareren til den første pågrepne mannen i 50-årene, Erik Dammen Stoltz, har uttalt til VG at mannen ikke vedkjenner seg å ha vært involvert i selve drapshandlingen.

Hendelsesforløpet er så langt uklart, men Lutro bekrefter at den drepte mannen døde av skuddskader.

Kan komme flere pågripelser

Det er foreløpig uklart for politiet hvilken rolle de involverte skal ha hatt, og politiet tar fortløpende stilling til om de siktede skal fremstilles for fengsling mandag.

Politiet utelukker ikke at det kan komme flere pågripelser, og sier at de tror det var flere personer i leiligheten enn de som nå er siktet. Lutro oppfordrer involverte til å melde seg for politiet.

Politiet har beslaglagt et våpen de mener kan knyttes til drapet, men de vil ikke gå inn i detaljer. Det er også for tidlig å si noe om et motiv ennå, sier Lutro.

– Så vil jeg til slutt si at jeg oppfordrer sterkt de personene som kan knyttes til denne leiligheten i går, om at de melder seg for politiet. Det samme gjelder selvfølgelig hvis det er noen andre vitner som har opplysninger i saken, avsluttet Lutro.

Erklært død på stedet

Politiet har hele tiden sagt at de ikke mistenker at det er fare for andre i området, eller i Oslo for øvrig, ettersom hendelsen er knyttet til et rusmiljø.

Det var klokken 19.57 lørdag at politiet fikk melding om en alvorlig voldshendelse i en kommunal leilighet på Torshov. En nabo meldte fra til politiet om at de hadde hørt skudd.

Mannen i 30-årene ble erklært død på stedet.

Politiet satt deretter i gang et omfattende søk etter mulige gjerningspersoner. Flere ble sett løpende fra åstedet rett etter hendelsen.